Corinthians terá seis treinamentos antes de enfrentar o Cuiabá; confira a programação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Novamente com o meio de semana livre, o Corinthians entrará em campo apenas na próxima segunda-feira (26), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com isso, a maratona de treinamentos iniciará apenas nesta terça-feira (20).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAssim como no último domingo (18), o elenco corintiano ganhou folga nesta segunda-feira (19). O Timão entrou em campo no sábado (17), quando perdeu por 2 a 1, de virada, para o Atlético-MG, em plena Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Brasileirão.

Essa será a segunda vez que o Time do Povo terá uma sequência de dias livres para trabalhar entre jogos, sendo a maior desde a chegada de Sylvinho ao comando do clube.

Na última semana, o Corinthians teve seis dias de espaço entre as derrotas para Fortaleza e Galo, dessa vez serão oito datas livres entre os encontros diante do Atlético-MG e Cuiabá.

Além de corrigir erros e aprimorar as partes técnicas e táticas, o treinador corintiano entende que o período é importante para os atletas descansarem. Por isso, na última semana livre, deu um dia de treinamento, e nesta estipulou dois.

A folga se encerra nesta terça-feira (20), já no período da manhã, como serão todos os outros dias de treinamento até o jogo na Arena Pantanal.

A delegação corintiana viaja ao Norte do país no domingo a tarde, após a última atividade no CT Joaquim Grava.

Confira a programação do Corinthians antes de enfrentar os cuiabanos:

Segunda-feira (19) - descanso

Terça-feira (20) - treino pela manhã

Quarta-feira (21) - treino pela manhã

Quinta-feira (22) - treino pela manhã

Sexta-feira (23) - treino pela manhã

Sábado (24) - treino pela manhã