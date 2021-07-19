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Corinthians terá seis treinamentos antes de enfrentar o Cuiabá; confira a programação

Elenco corintiano ganhou dois dias livres antes de iniciar a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 11:28
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Novamente com o meio de semana livre, o Corinthians entrará em campo apenas na próxima segunda-feira (26), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com isso, a maratona de treinamentos iniciará apenas nesta terça-feira (20).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAssim como no último domingo (18), o elenco corintiano ganhou folga nesta segunda-feira (19). O Timão entrou em campo no sábado (17), quando perdeu por 2 a 1, de virada, para o Atlético-MG, em plena Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Brasileirão.
Essa será a segunda vez que o Time do Povo terá uma sequência de dias livres para trabalhar entre jogos, sendo a maior desde a chegada de Sylvinho ao comando do clube.
Na última semana, o Corinthians teve seis dias de espaço entre as derrotas para Fortaleza e Galo, dessa vez serão oito datas livres entre os encontros diante do Atlético-MG e Cuiabá.
Além de corrigir erros e aprimorar as partes técnicas e táticas, o treinador corintiano entende que o período é importante para os atletas descansarem. Por isso, na última semana livre, deu um dia de treinamento, e nesta estipulou dois.
A folga se encerra nesta terça-feira (20), já no período da manhã, como serão todos os outros dias de treinamento até o jogo na Arena Pantanal.
A delegação corintiana viaja ao Norte do país no domingo a tarde, após a última atividade no CT Joaquim Grava.
Confira a programação do Corinthians antes de enfrentar os cuiabanos:
Segunda-feira (19) - descanso
Terça-feira (20) - treino pela manhã
Quarta-feira (21) - treino pela manhã
Quinta-feira (22) - treino pela manhã
Sexta-feira (23) - treino pela manhã
Sábado (24) - treino pela manhã
Domingo (25) - treino pela manhã e viagem para Cuiabá

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