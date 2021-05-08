Corinthians terá dois patrocínios pontuais para o Dérbi deste domingo no futebol feminino

Crédito: Divulgação/Corinthians

Valendo a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians recebe neste domingo, às 20h, na Fazendinha, a equipe do Palmeiras, com transmissão para todo o Brasil pela Band TV. Para o jogo, o Timão terá dois patrocínios pontuais em sua camisa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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No espaço máster, a marca Atrovenran Hot, da Hypera Farma, será estampada. Essa é a segunda ação do produto com a modalidade. Em março, antes da Libertadores Feminina, as atletas receberam um kit da empresa.

Quem também estará no manto alvinegro neste domingo é a Wega Motors. Multinacional do ramo automotivo, a empresa já atua há 51 anos na Argentina e há 18 anos no Brasil e estampará sua marca na barra traseira da camisa. Essa será a primeira vez que aparecerá no manto.

Além das duas marcas, estão no uniforme corinthiano, de forma fixa, o Banco BMG, o site GaleraBet, as Vitaminas Neo Química, Tell Voip, além da UniDrummond no calção.