Corinthians terá de pagar cerca de R$ 1 milhão para atacante Clodoaldo

Crédito: Arquivo Lance!

O Corinthians foi condenado em mais um processo na trabalhista na Justiça. Dessa vez o atleta que venceu a ação contra o clube foi ex-atacante Clodoaldo, que esteve sob contrato entre 2007 e 2011, e foi personagem no ano do rebaixamento. Segundo o despacho, ele receberá R$ 924,8 mil. A informação foi divulgada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.Até a condenação corintiana, o processo durou oito anos, já que foi iniciado em 2012. O clube buscou todas as instâncias possíveis, inclusive o STJ e o STF, para evitar a sentença, no entanto não houve sucesso. Um perito judicial determinou o valor de cerca de R$ 1 milhão após as duas partes contestarem.

Os pedidos de Clodoaldo eram referentes aos direitos de imagem e direitos de arena, além de direitos trabalhistas como FGTS, 13º salário e férias. Os valores foram acrescidos de juros e mora, que dobraram a quantia inicial devida.

Em entrevista ao Meu Timão, a advogada do ex-jogador, Gislaine Nunes, abriu a possibilidade de permitir ao Corinthians o parcelamento do pagamento.

- Foram realmente muitos anos e muitos recursos, mas agora não tem mais jeito. Eu ainda vou contestar o valor em cerca de R$ 100 mil, mas de qualquer maneira estamos à disposição do clube para um parcelamento desse valor. Tenho certeza que o Clodoaldo aceitaria - garantiu Gislaine.