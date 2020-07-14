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futebol

Corinthians terá de pagar cerca de R$ 1 milhão para atacante Clodoaldo

Em mais um processo trabalhista na Justiça, Timão foi condenado a pagar R$ 924,8 mil ao jogador, que defendeu o clube entre 2007 e 2011. Ação durou oito anos para ser concluída...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 17:16

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:16

Crédito: Arquivo Lance!
O Corinthians foi condenado em mais um processo na trabalhista na Justiça. Dessa vez o atleta que venceu a ação contra o clube foi ex-atacante Clodoaldo, que esteve sob contrato entre 2007 e 2011, e foi personagem no ano do rebaixamento. Segundo o despacho, ele receberá R$ 924,8 mil. A informação foi divulgada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.Até a condenação corintiana, o processo durou oito anos, já que foi iniciado em 2012. O clube buscou todas as instâncias possíveis, inclusive o STJ e o STF, para evitar a sentença, no entanto não houve sucesso. Um perito judicial determinou o valor de cerca de R$ 1 milhão após as duas partes contestarem.
Os pedidos de Clodoaldo eram referentes aos direitos de imagem e direitos de arena, além de direitos trabalhistas como FGTS, 13º salário e férias. Os valores foram acrescidos de juros e mora, que dobraram a quantia inicial devida.
Em entrevista ao Meu Timão, a advogada do ex-jogador, Gislaine Nunes, abriu a possibilidade de permitir ao Corinthians o parcelamento do pagamento.
- Foram realmente muitos anos e muitos recursos, mas agora não tem mais jeito. Eu ainda vou contestar o valor em cerca de R$ 100 mil, mas de qualquer maneira estamos à disposição do clube para um parcelamento desse valor. Tenho certeza que o Clodoaldo aceitaria - garantiu Gislaine.
Hoje, aos 41 anos, Clodoaldo é auxiliar técnico de um clube da segunda divisão do Campeonato Colombiano. Pelo Corinthians, apesar dos quase cinco anos de contrato, ele disputou apenas 20 jogos e marcou cinco gols, um deles no empate em 1 a 1 com o Grêmio, que decretou o rebaixamento em 2007, no Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele foi emprestado a outros clubes.

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