Corinthians terá apenas um jogo na TV aberta nas primeiras seis rodadas do Paulistão 2022

O Corinthians já sabe os horários e transmissões dos primeiros seis jogos no Campeonato Paulista de 2022. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os detalhes dos primeiros encontros do estadual.+ Douglas Costa, Diego Costa, Pablo… Confira as novelas do Mercado ainda sem desfecho

Com a mudança nas detentoras de direitos do torneio, o torcedor corintiano terá que fazer um "esforço extra" para assistir o time na televisão. Isso porque apenas um dos primeiros seis jogos do Alvinegro na competição terá transmissão em TV aberta.

A equipe de Sylvinho estreia na terça-feira (25) contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, às 21h. A partida será transmitida no Premiere e no Paulistão Play, nova plataforma pay-per-view da FPF.

O segundo compromisso do Timão no estadual será fora de casa, diante do Santo André, no domingo (30), às 11h. A partida será transmitida no canal de Youtube oficial do Paulistão, além do Premiere e Paulistão Play.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES

Apenas a terceira partida do Time do Povo terá transmissão em TV Aberta. O clássico contra o Santos, quarta-feira (2), às 21h35, será veiculado na Record, Premiere e Paulistão Play.

Nem mesmo o Dérbi diante do Palmeiras, válido pela 6ª rodada do Paulistão e marcado para o dia 17 de fevereiro, será transmitido em TV aberta. O clássico será veiculado no Premiere, Paulistão Play e canal de Youtube oficial do Campeonato Paulista.

A primeira fase do estadual terá 12 rodadas, com os times de um grupo enfrentando todos os demais times dos outros grupos. Avançam e se enfrentam os dois melhores de cada grupo nas quartas de final em jogo único.

O Timão está no no Grupo A, ao lado de Inter de Limeira, Guarani e Água Santa.

VEJA DATAS, HORÁRIOS E TRANSMISSÕES DOS PRIMEIROS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTÃO

25/01 - 21h - Corinthians x Ferroviária - Premiere e Paulistão Play30/01 - 11h - Santo André x Corinthians - Premiere, Paulistão Play e Youtube02/02 - 21h35 - Corinthians x Santos - Record, Premiere e Paulistão Play06/02 - 18h30 - Ituano x Corinthians - HBO Max10/02 - 21h30 - Corinthians x Mirassol - HBO Max17/02 - 20h30 - Palmeiras x Corinthians - Premiere, Paulistão Play e Youtube