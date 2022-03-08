Corinthians tem três baixas no segundo treino visando a Ponte Preta

O zagueiro João Victor, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Jô foram ausência no treinamento do Corinthians nesta terça-feira (8), no CT Joaquim Grava, o segundo na preparação corintiana para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado (12), às 18h30, pela 11ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. João Victor e Jô tiveram uma indisposição estomacal e ficaram de fora da atividade, enquanto Fábio Santos ficou na parte interna do Centro de Treinamentos, com a equipe de fisioterapia, por conta de um desconforto na região lompar.

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Das três ausências, somente João Victor é titular absoluto no Timão, tendo disputado oito dos nove jogos da equipe nesta temporada até aqui, sendo que esteve em campo durante os 90 minutos todas as vezes que atuou.

Fábio Santos tem se revesado na lateral-esquerda com o jovem Lucas Piton. O camisa 26, mesmo sendo ídolo da Fiel, tendo participado de momentos importantes do clube alvinegro, como os títulos do Paulistão em 2013, Brasileiro de 2011 e 2015, Libertadores em 2012, Recopa Sul-Americana em 2013 e Mundial de Clubes em 2012, tem se revesado com a prata da casa, já que tem 36 anos, está em fase final de carreira, e tem contrato com o Timão até o fim desta temporada.

Já o atacante Jô perdeu espaço no elenco, mesmo que entre sempre que o Corinthians esteja precisando de gols e uma presença ofensiva maior nas partidas.

O centroavante tem grande identificação com o Timão, principalmente tendo sido o cara do último título brasileiro do clube, em 2017, mas nunca se firmou na sua última passagem pelo Parque São Jorge, que iniciou em 2020.

Com as ausências, o trio, em especial Fábio Santos, são dúvidas para o confronto deste fim de semana diante da Ponte Preta. Ainda assim, o Corinthians já está classificado e como líder do grupo A no Campeonato Paulista, e o técnico Vítor Pereira pode usar o duelo contra a Macaca, que briga para não cair paa a Série A2 do Paulistão, para rodar o elenco e fazer testes, escalando um time alternativo.