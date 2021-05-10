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Corinthians tem treino tático antes de 'decisão' pelo Paulista; confira os relacionados e provável escalação

Timão encara a Inter de Limeira, pelas quartas de final do Paulistão, nesta terça-feira (11)...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 19:03
Crédito: Agência Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (10), já com a cabeça na Inter de Limeira, adversária pelas quartas de final do Campeonato Paulista, nesta terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena.
Como os titulares corintianos com mais frequência foram preservados da vitória do time contra o Novorizontino, neste domingo (9), pela 12ª rodada do Paulistão, em Itaquera, eles foram a campo e participaram da atividade tática comandada pelo técnico Vagner Mancini.Titulares e jogadores que atuaram mais do que 45 minutos no fim de semana, fizeram apenas um trabalho regenerativo, na parte interna do CT Joaquim Grava.
Com algumas orientações do treinador, os atletas também foram submetidos a trabalhos de pênalti e bolas paradas, tanto defensivas, quanto ofensivas.
Após o fim das atividades, o zagueiro Raul e os meias Adson, Luan e Otero permaneceram em campo. Enquanto o defensor treinou cabeçadas defensivas com o auxiliar-técnico Anderson Batatais, os demais treinaram cobranças de falta direta.
O provável que Timão que deve inciar o confronto diante da Inter tem: Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Fagner, Gabriel, Ramiro e Lucas Pitón; Luan e Otero; Cauê.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os jogos do Timão
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Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Meias: Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mandaca, Mateus Vital, Otero, Ramiro e RoniAtacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô e Léo Natel

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