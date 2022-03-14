Corinthians tem semana cheia antes de encerrar fase de grupos do Paulista; veja programação

O Corinthians retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira de olho no Dérbi marcado para quinta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. O Timão, que goleou a Ponte Preta no sábado, ganhou folga no domingo. Agora, o time não terá mais descanso nesta semana.

+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022Antes de enfrentar o Palmeiras, o Alvinegro fará três treinos sob o comando do técnico Vítor Pereira. No domingo (20), será o último confronto do time na primeira fase do Estadual. O jogo contra o rebaixado Novorizontino fora de casa está marcado para às 16h.

O Timão é o líder do Grupo A, com 20 pontos. Dos dez jogos disputados até aqui, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Os comandados do técnico português marcaram 17 gols e sofreram sete.

Programação da semana

- Segunda-feira, 14/03Tarde – Treino

- Terça-feira, 15/03Tarde – Treino

- Quarta-feira, 16/03Tarde – Treino

- Quinta-feira, 17/0320h30 — Palmeiras x CorinthiansCampeonato Paulista | 6ª rodadaAllianz Parque

- Sexta-feira, 18/03Tarde – Treino

- Sábado, 19/03Manhã – Treino

- Domingo, 20/0316h – Novorizontino x CorinthiansCampeonato Paulista | 12ª rodadaEstádio Jorge Ismael de Biasi