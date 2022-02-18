Corinthians tem quatro desfalques e novidade para encarar o Botafogo-SP pelo Paulistão; veja os relacionados

Na manhã de sexta-feira (18), o Corinthians encerrou a preparação para o confronto de sábado, às 18h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão. O clube confirmou quatro desfalques e uma novidade para o duelo.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Robson Bambu foi relacionado e será inscrito na tarde de sexta-feira pela comissão técnica. Dessa forma, ele poderá fazer sua estreia vestindo o manto alvinegro. O zagueiro foi acusado de estupro de vulnerável por uma jovem de 25 anos semana passada semana. Na última segunda-feira (14), o atleta prestou depoimento na 5ª Delegacia Seccional e negou a versão da vítima.

Por outro lado, o Timão confirmou que não poderá contar com Jô. O atacante sentiu dores no joelho esquerdo, realizou tratamento com a equipe de fisioterapia e ficou fora dos relacionados para a partida.

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Além dele, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil não vão a Ribeirão Preto para controle de carga física. Quem também segue de fora é o meia Gabriel Pereira, que ainda se recupera da Covid-19.

Com os desfalques confirmados e visando preservar a condição física dos atletas, a tendência é que Fernando Lázaro utilize um time misto em Ribeirão Preto.

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Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: João Victor, Raul Gustavo e Robson BambuMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Silva e Róger Guedes