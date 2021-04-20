Corinthians tem novidades em treinamento desta terça-feira (20)

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O lateral-direito Igor Formiga, recuperado de uma lesão no joelho, e o meia Fessin, que retornou de empréstimo ao Bahia na última temporada, marcaram presença no treinamento do Corinthians nesta terça-feira (20), no CT Joaquim Grava.

Ambos não viajarão com o elenco corintiano ao Paraguai, nesta quarta-feira (21), pois não estão entre os 39 inscritos na primeira lista do clube para a disputa da Copa Sul-Americana, onde o Timão estreia nesta quinta-feira (22), às 21h30, pela primeira rodada do grupo E, contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosFormiga pode ganhar mais chances no time principal, já que com a saída de Michel Macedo, por empréstimo, para o Juventude, o Corinthians não tem reservas imediatos para Fagner. Os zagueiros Bruno Méndez e João Victor têm sido improvisado no setor na ausência do camisa 23.

Já Fessin, pelo Tricolor de Aço, na última temporada, fez 26 jogos, marcou três gols e esteve presente no elenco campeão baiano.