Corinthians tem mais de 70% de chance de vaga na Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com a reta final do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Corinthians estão fazendo as contas para conquistar a vaga na Copa Libertadores de 2022. E as chances aumentaram consideravelmente segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Após duas vitórias consecutivas, o time de Sylvinho foi para a sexta posição na tabela e tem 73% de chance de ficar no G6.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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As contas não levam em conta as vagas adicionais que podem mexer na configuração da tabela, como a do campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores, e campeão da Copa Sul-Americana. Sendo assim, o cálculo é feito considerando as seis vagas direcionadas ao Brasileirão, em que quatro levam para a fase de grupos e duas para a fase preliminar do torneio.

Ou seja, a chance de o Corinthians garantir uma vaga, direta ou não, na Copa Libertadores de 2022, sem depender de outros clubes é de 73% neste momento, a oito rodadas do término da competição nacional. As duas vitórias mais recentes, contra Chapecoense e Fortaleza, ambas na Neo Química Arena, fizeram aumentar as possibilidades corintianas de garantir seu objetivo.

Se a ideia for a vaga direta sem depender de outras circunstâncias, ou seja, conquistar uma posição no G4, a situação é mais complicada, já que o cálculo do Infobola indica 23% de chance de o Timão ficar entre os quatro primeiros e não precisar passar pela temida fase preliminar do torneio continental.