Corinthians tem integração entre elenco profissional e sub-20 em reapresentação

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (21), após a goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na última quinta-feira (20), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.Os atletas que inciaram o compromisso pela competição continental não treinou com bola, fazendo apenas uma atividade regenerativa, na parte interna do CT Joaquim Grava.

A novidade do treino ficou por conta da integração com o time sub-20, que nos últimos dias passou a ser comando pelo técnico Tarcísio Pugliese, que observou a atividade, junto com o analista de desempenho corintiano, Fernando Lázaro, que tem treinado interinamente a equipe profissional desde a demissão de Vagner Mancini, no último domingo (16).

No treinamento desta manhã, os jogadores profissionais e da base foram mesclados em dois times que se enfrentaram em um coletivo com duração de 30 minutos.