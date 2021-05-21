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Corinthians tem integração entre elenco profissional e sub-20 em reapresentação

Titulares contra o Sport Huncayo (PER), nesta quinta-feira (20), fizeram apenas uma atividade regenerativa...
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Publicado em 

21 mai 2021 às 14:11

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 14:11

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (21), após a goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na última quinta-feira (20), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.Os atletas que inciaram o compromisso pela competição continental não treinou com bola, fazendo apenas uma atividade regenerativa, na parte interna do CT Joaquim Grava.
A novidade do treino ficou por conta da integração com o time sub-20, que nos últimos dias passou a ser comando pelo técnico Tarcísio Pugliese, que observou a atividade, junto com o analista de desempenho corintiano, Fernando Lázaro, que tem treinado interinamente a equipe profissional desde a demissão de Vagner Mancini, no último domingo (16).
No treinamento desta manhã, os jogadores profissionais e da base foram mesclados em dois times que se enfrentaram em um coletivo com duração de 30 minutos.
O Timão volta a jogar apenas na próxima quarta-feira (26) e, portanto, os jogadores ganharam folga neste fim de semana.

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