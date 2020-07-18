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futebol

Corinthians tem dúvidas no ataque com saída de Yony; veja opções

Tiago Nunes terá que repor internamente a saída do colombiano, que foi devolvido ao Benfica. Léo Natel, recém-chegado do São Paulo, Everaldo e Janderson brigam por vaga...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 11:00

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O técnico Tiago Nunes terá um 'velho' problema para resolver na volta dos jogos após a pandemia. Quem será o tão sonhado atacante de beirada de campo pelo lado esquerdo, após a saída de Yony González, devolvido ao Benfica.
Everaldo, Janderson e Mateus Vital são considerados os substitutos naturais, mas o treinador Tiago Nunes promoveu alguns jogadores das categorias de base que devem brigar pela posição no segundo semestre. Além deles, o recém-chegado Léo Natel também busca a vaga de titular por aquele setor.
O primeiro atuou em oito partidas nesta temporada, sendo quatro como titular, marcando um gol e dando uma assistência. Janderson realizou sete partidas, sendo cinco como titular. Marcou um gol e deu duas assistências. Já Vital jogou cinco partidas no ano, sendo somente uma como titular. Não marcou gols e nem deu assistências.
Entre os jovens da base que subiram, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira podem jogar nessa posição, mas ainda não estraram nos profissionais. Porém, com a maratona de jogos e mais substituições, a tendência é que ambos sejam testados na posição.
Já pelo lado direito do ataque, Ramiro deve permanecer como titular, com Jô na posição de centroavante. Outra alternativa é colocar Jô e Boselli juntos, com mais um homem no meio campo, abrindo mão do esquema de três atacantes.

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