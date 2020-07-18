Corinthians tem dúvidas no ataque com saída de Yony; veja opções

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico Tiago Nunes terá um 'velho' problema para resolver na volta dos jogos após a pandemia. Quem será o tão sonhado atacante de beirada de campo pelo lado esquerdo, após a saída de Yony González, devolvido ao Benfica.

Everaldo, Janderson e Mateus Vital são considerados os substitutos naturais, mas o treinador Tiago Nunes promoveu alguns jogadores das categorias de base que devem brigar pela posição no segundo semestre. Além deles, o recém-chegado Léo Natel também busca a vaga de titular por aquele setor.

O primeiro atuou em oito partidas nesta temporada, sendo quatro como titular, marcando um gol e dando uma assistência. Janderson realizou sete partidas, sendo cinco como titular. Marcou um gol e deu duas assistências. Já Vital jogou cinco partidas no ano, sendo somente uma como titular. Não marcou gols e nem deu assistências.

Entre os jovens da base que subiram, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira podem jogar nessa posição, mas ainda não estraram nos profissionais. Porém, com a maratona de jogos e mais substituições, a tendência é que ambos sejam testados na posição.