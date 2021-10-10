Corinthians tem dia de folga neste domingo e volta a treinar segunda; confira programação da semana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após ser derrotado por 1 a 0 pelo Sport, no último sábado, na Arena Pernambuco, o Corinthians recebeu um dia descanso neste domingo, antes de iniciar a preparação para o próximo compromisso do time pelo Brasileirão-2021, que será na quarta-feira, contra o Fluminense, na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo a programação divulgada pelo clube, os jogadores terão uma folga no dia seguinte ao duelo com o Leão e retornam ao trabalho nesta segunda-feira, na parte da manhã. Vale lembrar que a equipe vem de uma sequência de três jogos em uma semana, sendo dois deles fora de casa, com viagens.

A expectativa é de que Willian, que ficou fora da partida com Sport por conta de um desconforto muscular, possa voltar aos treinamentos com o grupo e fique à disposição para enfrentar o Fluminense. Não foi informado o prazo para recuperação do atleta, mas sua ausência foi justificada como uma preservação.No entanto a semana reserva outro desafio. Além de pegar um concorrente direito por uma vaga na "zona de Libertadores", o Corinthians terá um clássico pela frente, que será contra o São Paulo, no Morumbi, na outra segunda-feira, dia 18. Dessa forma, a equipe terá uma sequência complicada, que exigirá bastante de um grupo que acabou não rendendo bem no último sábado.

Com 37 pontos, o Timão caiu para a sexta posição na tabela, mas viu sua faixa da tabela ficar ainda mais embolada durante esta 25ª rodada do Brasileirão-2021. Confira a programação divulgada pelo clube para esta semana:

Domingo, 10/10Descanso

Segunda, 11/10 Treino – Manhã

Terça-feira, 12/10Treino — Tarde

Quarta-feira, 13/10Corinthians x Fluminense - Neo Química Arena26ª rodada — Campeonato Brasileiro

Quinta-feira, 14/10Treino – Tarde

Sexta-feira, 15/10Treino — Tarde

Sábado, 16/10Treino — Manhã

Domingo, 17/10Não divulgado