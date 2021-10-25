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Corinthians tem dia de folga e volta aos treinos nesta terça-feira; confira a programação da semana

Após empatar com Inter, time descansa nesta segunda antes de iniciar uma longa série de seis treinos para o jogo contra a Chapecoense, em 1º de novembro, na Neo Química Arena...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 14:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Depois de deixar escapar a vitória sobre o Inter nos acréscimos do segundo tempo, no Beira-Rio, onde empatou por 2 a 2 com o time gaúcho, no último domingo, o Corinthians descansa nesta segunda-feira antes de iniciar na terça a sua preparação para o duelo com a Chapecoense, no próximo dia 1º de novembro, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do CorinthiansDe acordo com programação divulgada pelo clube, a semana de treinos do Timão começará na tarde desta terça no CT Joaquim Grava, onde o Alvinegro voltará a trabalhar no mesmo período do dia na quarta-feira. Já na quinta, na sexta e no sábado, o técnico Sylvinho comandará atividades pela manhã, antes de fechar com um treinamento na tarde de domingo a preparação para encarar a equipe catarinense na próxima segunda-feira, às 21h30, na arena corintiana.
O duelo diante da Chapecoense, inicialmente marcado para domingo, foi transferido para o dia seguinte após um pedido feito pelo Corinthians à CBF, pois a partir de 1º de dezembro o Governo do Estado de São Paulo permite que jogos ocorram com capacidade total de público nos estádios. A permissão está dentro do cronograma de restrições impostas pelas autoridades no cumprimento dos protocolos sanitários e de prevenção contra a Covid-19.Para o duelo diante da Chapecoense, o Alvinegro já tem dois desfalques confirmados: o goleiro Cássio, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Inter, e o meio-campista Xavier, expulso no final da partida em Porto Alegre.
Em compensação, o zagueiro João Victor volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão nesta rodada passada do Brasileirão. Ele deve voltar a ocupar o posto que foi preenchido por Raul Gustavo na capital gaúcha. Já para o lugar do titular Cássio, Matheus Donelli, que tem sido o segundo goleiro do time nesta temporada, deverá ser confirmado pelo técnico Sylvinho. Caíque França e Carlos Miguel são as outras opções do elenco para a posição.
Com o empate diante do Inter em Porto Alegre, o Corinthians fechou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na sétima colocação, com 41 pontos, cinco atrás do Palmeiras, que hoje fecha o G4 da tabela.
Confira a programação completa de treinos divulgada pelo Corinthians:
Segunda-feira, 25/10Descanso
Terça-feira, 26/10Tarde – Treino
Quarta-feira, 27/10Tarde – Treino
Quinta-feira, 28/10Manhã – Treino
Sexta-feira, 29/10Manhã – Treino
Sábado, 30/10Manhã – Treino
Domingo, 31/10Tarde – Treino
Segunda-feira, 1º/1121h30 – Corinthians x Chapecoense29ª rodada – Campeonato Brasileiro

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