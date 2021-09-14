Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians tem dia de descanso antes de seguir preparação para pegar o América-MG
futebol

Corinthians tem dia de descanso antes de seguir preparação para pegar o América-MG

Programação da comissão técnica deu folga para o elenco, como tem sido comum nessas semanas sem jogos. Serão mais quatro dias de trabalho antes do duelo com o Coelho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 16:37

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:37

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O elenco do Corinthians ganhou folga nesta terça-feira após se reapresentar no CT Joaquim Grava na última segunda. Essa programação faz parte do processo de preparação para a partida diante do América-MG, no próximo domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Tal descanso depois de um dia de treinamento tem sido praxe no trabalho da comissão técnica nessas últimas semanas sem jogos. Segundo os profissionais do estafe corintiano, isso ajuda na recuperação do desgaste dos atletas.
A semana livre também deve ajudar no esvaziamento do departamento médico, que atualmente tem cinco "pacientes": Adson, Renato Augusto, Luan, Fagner e Roni. Todos eles são dúvida para o compromisso deste domingo.
Nesta quarta-feira, na parte da manhã, o grupo volta aos treinamentos no CT Joaquim Grava para seguir a preparação para enfrentar o América-MG. neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Serão mais quatro dias de trabalho até entrar em campo no final de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados