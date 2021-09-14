Corinthians tem dia de descanso antes de seguir preparação para pegar o América-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians ganhou folga nesta terça-feira após se reapresentar no CT Joaquim Grava na última segunda. Essa programação faz parte do processo de preparação para a partida diante do América-MG, no próximo domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Tal descanso depois de um dia de treinamento tem sido praxe no trabalho da comissão técnica nessas últimas semanas sem jogos. Segundo os profissionais do estafe corintiano, isso ajuda na recuperação do desgaste dos atletas.

A semana livre também deve ajudar no esvaziamento do departamento médico, que atualmente tem cinco "pacientes": Adson, Renato Augusto, Luan, Fagner e Roni. Todos eles são dúvida para o compromisso deste domingo.