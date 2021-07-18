Corinthians tem dia de descanso antes de maior 'semana livre' com Sylvinho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a derrota de virada para o Atlético-MG, no último sábado, o Corinthians terá este domingo de folga, iniciando uma enorme semana livre para treinos antes do próximo compromisso pelo Brasileirão-2021, que será apenas no dia 26 de julho. Até lá, Sylvinho terá seu maior período de treinos com o elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Vale destacar que a programação corintiana já previa este descanso, ou seja, estava definida antes de saber o resultado da partida com o Galo. Isso faz parte do planejamento da diretoria e da comissão técnica para aproveitar os oito dias que o grupo terá até pegar o Cuiabá pela 13ª rodada da competição nacional.

Esse espaço na agenda se dá por conta da eliminação do Timão na Copa Sul-Americana, que será disputada no meio desta semana com partidas pelas oitavas de final. Sendo assim, a preocupação é apenas com o Brasileiro.

Com a folga deste domingo, ainda restarão sete dias consecutivos de treinos em preparação para o próximo duelo, e será o maior período sob o comando de Sylvinho, que teve sua primeira "semana livre" antes da derrota por 2 a 1 pelo Atlético-MG, mas com apenas quatro dias de trabalho e um de descanso.Segundo o treinador do Corinthians, o novo reforço Giuliano deve se juntar ao grupo já nesta segunda-feira, mas provavelmente com uma programação diferente, uma vez que não atua desde abril. Além disso, ele só poderá jogar em agosto, quando abre a janela de transferências internacionais no Brasil.

- É um atleta que já conheço, todo mundo conhece. Tem boas atuações no Brasil, uma carreira no exterior, esteve na Seleção. É um grande atleta. Se apresentou e a partir de segunda deve estar conosco num período de treinamento. Ele vem de um período de férias. A regularização é a partir de agosto. Atleta de alta performance que vem ajudar bastante. Em todos os sentidos - afirmou Sylvinho em entrevista coletiva no último sábado.