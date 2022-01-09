Corinthians tem conversas adiantadas para contratar lateral do Fortaleza

O Corinthians está próximo de anunciar o seu segundo reforço para a temporada de 2022, trata-se do lateral-esquerdo Bruno Melo, que defendeu o Fortaleza nas últimas sete temporadas. O negócio não tem a ver com o novo empréstimo do volante Ederson ao Leão do Pici, mas a liberação ajudou na boa relação entre as diretorias para encaminhar a ida de Melo ao Timão.

A informação do interesse corintiano no defensor foi publicada inicialmente pelo "Blog do Kempes" e confirmada pelo LANCE!.

O clube do Parque São Jorge deseja contar o Bruno Melo emprestado até o fim do ano, e o atleta chegaria para ser a terceira opção para a lateral-esquerda, atrás de Fábio Santos e Lucas Piton. Mas, ainda que já tenha dois jogadores da função em seu plantel principal, o interesse no defensor se deu pelo fato dele jogar em mais de uma posição, podendo também ser zagueiro e volante.

Natural de Paracuru, cidade do interior cearense, que fica há cerca de 90km da capital, Fortaleza, o lateral-esquerdo de 29 anos está no Leão do Pici desde 2015, tendo conquistado cinco estaduais, uma Copa do Nordeste e um Brasileiro da Série B, no período.

O jogador fez parte de todo o processo de ressurgimento da equipe nordestina, da terceira para a primeira divisão em três anos e classificada à Copa Libertadores em cinco. Em 2021, Bruno Melo fez 39 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.