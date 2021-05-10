Corinthians tem atuação interessante e postura digna do tamanho do clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quais daqueles torcedores ou analistas mais fanáticos não desconfiaram de uma suposta entrega do Corinthians para o Novorizontino a fim de prejudicar o Palmeiras? Muitos, não é? Acontece que a atuação do Timão dentro de campo destruiu essa hipótese e mostrou um elenco digno da enormidade do clube. Para completar, o jogo ainda trouxe coisas valiosas para o trabalho de Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Já garantido nas quartas de final do Paulistão e sem se preocupar em perder a liderança do grupo, o Alvinegro foi para a Neo Química Arena sem pressão, podendo jogar um futebol mais solto e foi isso que a equipe escolhida pelo treinador fez durante os mais de 90 minutos do duelo. Com a ausência dos titulares, poupados, quem entrou mostrou valor para poder ser utilizado.

Fica até feio chamar de "reserva" um time com Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Mateus Vital e Jô, mas essa é a condição atual deles pelo que têm mostrado as escalações de Vagner Mancini. A questão é que boa parte deles pôde mostrar que a condição é subjetiva, pois se houver esse equilíbrio entre "reservas" e "titulares", quem vai ganhar, nesse caso, é o Corinthians.No entanto, não foram apenas os veteranos que puderam mostrar serviços. Os jovens também se destacaram, como Mandaca, que estreou no último domingo. O volante atuou improvisado na lateral direita e fez um jogo pra lá de consistente, com direito a gol da vitória. Já Matheus Donelli, Roni e Gabriel Pereira mostraram muita segurança em suas funções e passaram no "teste".

Além da parte esportiva, que deixou uma ótima impressão, o quesito dignidade foi um destaque altamente positivo. Mesmo com a pressão de fora vinda de alguns corintianos (ou não) para "entregar" o jogo para o Novorizontino, o elenco passou ao largo disso e fez o que a história do Corinthians pede, que é vencer e honrar a camisa que vestem. Mas também, tolos aqueles que acham que neste momento do clube alguém cogitaria cometer tal atrocidade.

Em um ano de reconstrução e de adaptação dos jovens no elenco principal, o Timão não pode ter o luxo de "perder" para qualquer equipe. Todas as vitórias servem para construir a confiança desde os garotos até os mais velhos, que precisam de afirmação. Imagine a importância dessa partida para Mandaca e o que representa marcar um gol em sua estreia pelo Corinthians, principalmente sendo na Neo Química Arena. Não há preço ou rivalidade que pague por isso.