Corinthians tem atraso na base e promete pagar uma parte em breve

Crédito: Divulgação

Embora esteja conseguindo cortar gastos, o Corinthians segue com graves problemas financeiros. Prova disso é o atraso salarial com jogadores da base que possuem contrato de formação. Os jovens não recebem pagamento há quase quatro meses, mas o clube promete resolver parte da situação em breve. A informação foi publicada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

O Timão não paga o auxílio aos garotos desde abril, que seria referente ao mês de março. De lá para cá, maio (referente a abril) e junho (referente a maio) também não foram depositados. A expectativa é que o deste mês de julho (referente a junho) seja pago em breve para evitar o aumento da dívida.

Além disso, a previsão é de que pelo menos uma parte da dívida seja quitada nas próximas semanas, e o restante será tratado como prioridade. Como são jogadores com contrato de formação, o pagamento ajuda a custear o transporte e a alimentação dos jovens enquanto estão vinculados ao clube.