Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians tem atraso na base e promete pagar uma parte em breve

Timão tem débitos com jogadores com contrato de formação há quase quatro meses, desde o mês de abril. Clube quer regularizar parte da divida nas próximas semanas...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:46
Crédito: Divulgação
Embora esteja conseguindo cortar gastos, o Corinthians segue com graves problemas financeiros. Prova disso é o atraso salarial com jogadores da base que possuem contrato de formação. Os jovens não recebem pagamento há quase quatro meses, mas o clube promete resolver parte da situação em breve. A informação foi publicada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
O Timão não paga o auxílio aos garotos desde abril, que seria referente ao mês de março. De lá para cá, maio (referente a abril) e junho (referente a maio) também não foram depositados. A expectativa é que o deste mês de julho (referente a junho) seja pago em breve para evitar o aumento da dívida.
Além disso, a previsão é de que pelo menos uma parte da dívida seja quitada nas próximas semanas, e o restante será tratado como prioridade. Como são jogadores com contrato de formação, o pagamento ajuda a custear o transporte e a alimentação dos jovens enquanto estão vinculados ao clube.
Esse atraso afeta, em sua maioria, os jogadores do sub-17 ou mais novos, que ainda possuem esse contrato de formação. Já o elenco sub-20 é menos afetado, uma vez que grande parte dos atletas tem contrato profissional, cujo atraso no salário prevê sanções na Justiça e possibilidade de rompimento do vinculo de forma unilateral. Esses vencimentos estão em dia, sem débitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados