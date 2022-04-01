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futebol

Corinthians suspende ativações com a Taunsa até pagamento por Paulinho

Logomarca da empresa já não esteve estampada no backdrop na apresentação do volante Maycon...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 16:36

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:36

A logomarca da Taunsa não estava presente no backdrop do Corinthians durante a apresentação do meia Maycon, nesta sexta-feira (1º), e isso não foi uma mera coincidência, a atitude foi a primeira medida tomada pelo Timão por conta da ausência do pagamento comprometido pela empresa de agronegócios.Cerca de uma hora após a entrevista coletiva, o próprio Corinthians publicou uma nota oficial comunicando a suspensão das ativações referentes ao Gtupo Taunsa.
> TABELA - O Brasileirão vem aí! Confira e simule as primeiras rodadas> GALERIA - Saiba quais foram todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
- O Sport Club Corinthians Paulista informa que estão suspensas as entregas previstas no contrato com o grupo Taunsa a partir desta sexta-feira (1). O clube continua as conversas com a empresa a fim de buscar uma solução amigável para o cumprimento dos compromissos já assumidos pela Taunsa, sem perder de vista a celeridade necessária e a prioridade dos interesses corinthianos, mantendo a confidencialidade devida em relação aos detalhes de tal negociação –
De acordo com informações obtidas pelo LANCE!, a postura em lançar o comunicado é uma resposta para algumas reclamações de conselheiros que a diretoria corintiana estava lidando.
O Timão já notificou judicialmente a Taunsa mais de uma vez, se vê resguardado e garante que, independentemente da continuidade da parceria, consegue arcar com os salários do meia Paulinho, no qual a empresa de agronegócios se comprometeu a pagar, mas até agora não fez.
Ainda assim, o Corinthians tem buscado ter uma postura minimamente conflituosa, para garantir uma sobrevida a parceria, já que existiam projetos em comum entre o clube e a empresa, como a negociações envolvendo a parte das costas da camisa corintiana e até mesmo a viabilização financeira para contratações futuras. A empresa, por exemplo, sonhava em bancar a contratação de um centroavante badalado, como Edinson Cavani ou Luís Suárez, que estão em fim de contrato com Manchester United/ENG e Atlético de Madrid/ESP, respectivamente.
O clube alvinegro também fez uma pesquisa antes mesmo da parceria sobre o capital financeiro da empresa, registrado em cerca de R$ 150 milhões, e que também mostrava as atividades da Taunsa, antes de fechar o negócio, e garantir que o conglomerado empresarial existia e era ativo, e que compreende o problema de fluxo de caixa que a instituição comercial vive nesse momento.
Crédito: TaunsanegociavapatrocíniodefintivonascostasdoCorinthians (Foto:Divulgação/Corinthians

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