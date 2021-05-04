Corinthians sub-23 conhece tabela do Brasileirão de Aspirantes; confira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na noite da última segunda-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2021. A equipe do Corinthians, comandada pelo técnico Danilo, fará sua estreia num clássico contra o Santos, na Fazendinha, no dia 10 de junho (horário à definir).TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A equipe Sub-23 está no grupo A junto com sete equipes: Ceará (atual campeão), Cuiabá, Figueirense, Juventude, Grêmio, Ponte Preta e Vitória. Na primeira fase, os times enfrentam clubes das chaves opostas em turno único, os quatro melhores de cada grupo avançam para o próximo quadrangular.

Confira os confrontos do Timão no Brasileiro:10/6 - Corinthians x Santos17/6 – Red Bull Bragantino x Corinthians24/6 – Corinthians x Coritiba1/7 – Fluminense x Corinthians15/7 – Bahia x Corinthians22/7 – Corinthians x Avaí29/7 – Corinthians x Fortaleza5/8 – CRB x CorinthiansA próxima fase será um quadrangular com os quatro melhores de cada grupo com previsão de início dia 19 de agosto e encerramento em 23 de setembro. As semifinais serão nos dias 3 e 10 de outubro, já as finais do Brasileiro de Aspirantes serão nos dias 17 e 24 de outubro.

Em 2020, a equipe Aspirantes do Corinthians terminou a primeira fase na liderança com 13 pontos em 8 jogos. No quadrangular, o Timão fechou sua participação no Brasileiro terminando na quarta colocação do grupo B.