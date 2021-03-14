Corinthians sub-20 perde para o União ABC e está eliminado da Copa do Brasil

Crédito: Nelson Corrales/Divulgação

O Corinthians sub-20 foi eliminado da Copa do Brasil da categoria neste domingo. A equipe perdeu por 1 a 0 para o União ABC-MS, no Estádio Morenão, em duelo único válido pela primeira fase da competição.

O gol da partida foi marcado por Gabriel Oliveira, logo no início do primeiro tempo. Ele roubou a bola no meio de campo e chutou de fora da área para abrir o placar.

O sub-20 do Corinthians estava desfalcado, já que muitos jovens estão integrando o elenco profissional, principalmente após o surto de coronavírus que atingiu o grupo nas últimas semanas. Por isso, garotos do sub-17 foram relacionados pelo técnico Márcio Bittencourt.