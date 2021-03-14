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Corinthians sub-20 perde para o União ABC e está eliminado da Copa do Brasil

No Estádio Monerão, equipe do técnico Márcio Bittencourt foi derrotada por 1 a 0 no duelo único válido pela primeira fase da competição...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 18:53
Crédito: Nelson Corrales/Divulgação
O Corinthians sub-20 foi eliminado da Copa do Brasil da categoria neste domingo. A equipe perdeu por 1 a 0 para o União ABC-MS, no Estádio Morenão, em duelo único válido pela primeira fase da competição.
O gol da partida foi marcado por Gabriel Oliveira, logo no início do primeiro tempo. Ele roubou a bola no meio de campo e chutou de fora da área para abrir o placar.
O sub-20 do Corinthians estava desfalcado, já que muitos jovens estão integrando o elenco profissional, principalmente após o surto de coronavírus que atingiu o grupo nas últimas semanas. Por isso, garotos do sub-17 foram relacionados pelo técnico Márcio Bittencourt.
A escalação inicial do Corinthians teve: Felipe Longo, Julio Alemão, Richard Caimmy e Reginaldo; John, Luis Mandaca, Lucas Pires; Richard, Anderson, Felipe Augusto. Mesmo após as substituições no segundo tempo, o Corinthians não conseguiu o gol de empate e foi eliminado.

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