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futebol

Corinthians sofre surto de Covid-19 no basquete e perderá por W.O

Oito atletas do clube paulista testaram positivo nos últimos sete dias. Clube teve o pedido de adiamento de duas partidas negado e não entrará em quadra nessa semana...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 16:23
Crédito: Corinthians tem 3 vitórias na NBB (Beto Miller/Agência Corinthians
Oito atletas da equipe profissional de basquete do Corinthians testarem positivo para COVID-19 nos últimos sete dias. Dessa forma, o departamento médico do clube recomendou a paralisação dos treinos e jogos por 5 dias, a partir de 12/12/2020. Os atletas apresentaram sintomas moderados e se recuperam em isolamento.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2020
Diante do crescente número de casos na equipe e preocupado com a saúde dos profissionais envolvidos, o Corinthians solicitou à Liga Nacional de Basquete o adiamento das duas próximas partidas, diante de Minas T.C. e Fortaleza B.C., previstas para os dias 14 e 16 de dezembro, respectivamente.A solicitação não foi atendida, uma vez que o Regulamento da Competição estabelece que não haverá adiamento de jogos por COVID-19. O clube entende o posicionamento da Liga e espera que o mesmo critério seja aplicado em eventuais futuras solicitações.
Mesmo com o pedido negado, o Corinthians decidiu que não entrará em quadra e perderá as partidas por W.O. No regulamento da competição, assinado por todos os clubes participantes, ficou decidido que a equipe que não comparecesse à uma partida levaria um W.O Técnico e receberia um ponto pela derrota.
Na temporada, o Corinthians soma três vitórias e cinco derrotas e ocupa a 10º colocação na tabela de classificação do NBB, com 11 pontos.

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