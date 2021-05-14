Corinthians sofre sua pior derrota em competições continentais

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians teve uma de suas noites mais sombrias na história das competições continentais que disputou. A goleada de 4 a 0 sofrida para o Peñarol, no Uruguai, nesta quinta-feira, foi a pior derrota do clube em jogos oficiais por torneios sul-americanos. Além da eliminação na Copa Sul-Americana, o torcedor corintiano precisa lidar com essa marca negativa.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Segundo o Almanaque do Timão, do jornalista Celso Unzelte, o Timão nunca havia perdido por quatro ou mais gols de diferença em competições continentais, ou seja, Copa Conmebol, Copa Mercosul, Copa Libertadores, Recopa e Copa Sul-Americana, tamanha o resultado negativo no Uruguai.

A pior derrota até então havia sido para o San Lorenzo, da Argentina, fora de casa, por 4 a 1, pela Copa Mercosul, em 2001. Ao todo, foram 57 derrotas corintianas na história desses cinco torneios, a nona na Copa Sul-Americana.