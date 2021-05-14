Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians sofre sua pior derrota em competições continentais

Timão nunca havia perdido por quatro ou mais gols de diferença em torneios oficiais. Antes, a pior derrota havia sido para o San Lorenzo, na Copa Mercosul, em 2001...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 23:56

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 23:56

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians teve uma de suas noites mais sombrias na história das competições continentais que disputou. A goleada de 4 a 0 sofrida para o Peñarol, no Uruguai, nesta quinta-feira, foi a pior derrota do clube em jogos oficiais por torneios sul-americanos. Além da eliminação na Copa Sul-Americana, o torcedor corintiano precisa lidar com essa marca negativa.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Segundo o Almanaque do Timão, do jornalista Celso Unzelte, o Timão nunca havia perdido por quatro ou mais gols de diferença em competições continentais, ou seja, Copa Conmebol, Copa Mercosul, Copa Libertadores, Recopa e Copa Sul-Americana, tamanha o resultado negativo no Uruguai.
A pior derrota até então havia sido para o San Lorenzo, da Argentina, fora de casa, por 4 a 1, pela Copa Mercosul, em 2001. Ao todo, foram 57 derrotas corintianas na história desses cinco torneios, a nona na Copa Sul-Americana.
Com o resultado, o Timão foi eliminado da competição com duas rodadas de antecedência e agora cumpre tabela contra Sport Huancayo e River Plate-PAR. No final de semana, o clube volta suas atenções para a disputa da semifinal do Paulistão, que é o torneio que parece ter sido priorizado neste momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados