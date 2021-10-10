Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians sofre primeira derrota fora de casa em quase três meses

Última vez que o Timão perdeu um um jogo como visitante foi no início de julho, diante do Fortaleza, no Castelão. Série como mandante, por outro lado, se aproxima dos dois meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2021 às 09:00

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Fazia muito tempo que o Corinthians não perdia e muito mais tempo ainda que não perdia atuando como visitante. A derrota para o Sport, no último sábado, na Arena Pernambuco, foi a primeira depois de três meses. Um dos melhores times quando joga fora de casa no Brasileirão, o Timão voltou a se deparar com um resultado negativo, mas vem se consolidando como mandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
A última vez que o Timão havia sido derrotado longe de seus domínios foi no dia 11 de julho, quando enfrentou o Fortaleza e perdeu por 1 a 0, no Castelão. De lá até o duelo com o Sport foram seis partidas, com três vitórias (Cuiabá, Athletico-PR e Grêmio) e três empates (Santos, Atlético-GO e Red Bull Bragantino). A sequência foi fundamental na arrancada no campeonato.
Sem bons resultados na Neo Química Arena, o desempenho como visitante acabou sustentando a melhora da equipe na tabela. Não é à toa que conquistou mais pontos fora de casa (21) do que dentro (16). Atualmente, mesmo com a derrota para o Sport, o Alvinegro segue como um dos quatro melhores desempenhos da competição jogando no estádio do adversário.
Ao mesmo tempo em que volta a perder como visitante, o Corinthians tem se consolidado dentro de seu estádio. Durante o campeonato, o time passou por algumas sequências consideráveis sem vencer: uma de quatro jogos e outra de dois, a mais recente. Essa, no entanto, como teve empates, foi emendada com triunfos em seu início e atualmente. Já são cinco jogos de invencibilidade.
Com vitórias sobre Ceará, Palmeiras e Bahia, e empates com Juventude e América-MG, o Timão deixou de estar no Z4 dos mandantes do Brasileirão e passou a integrar o grupo do "meio de tabela". Em meio a ascensão, o Alvinegro terá um reforço, que é a torcida, como já teve diante do Tricolor baiano. Com esse acréscimo, a tendência é melhorar ainda mais em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados