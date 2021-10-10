Corinthians sofre primeira derrota fora de casa em quase três meses

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Fazia muito tempo que o Corinthians não perdia e muito mais tempo ainda que não perdia atuando como visitante. A derrota para o Sport, no último sábado, na Arena Pernambuco, foi a primeira depois de três meses. Um dos melhores times quando joga fora de casa no Brasileirão, o Timão voltou a se deparar com um resultado negativo, mas vem se consolidando como mandante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A última vez que o Timão havia sido derrotado longe de seus domínios foi no dia 11 de julho, quando enfrentou o Fortaleza e perdeu por 1 a 0, no Castelão. De lá até o duelo com o Sport foram seis partidas, com três vitórias (Cuiabá, Athletico-PR e Grêmio) e três empates (Santos, Atlético-GO e Red Bull Bragantino). A sequência foi fundamental na arrancada no campeonato.

Sem bons resultados na Neo Química Arena, o desempenho como visitante acabou sustentando a melhora da equipe na tabela. Não é à toa que conquistou mais pontos fora de casa (21) do que dentro (16). Atualmente, mesmo com a derrota para o Sport, o Alvinegro segue como um dos quatro melhores desempenhos da competição jogando no estádio do adversário.

Ao mesmo tempo em que volta a perder como visitante, o Corinthians tem se consolidado dentro de seu estádio. Durante o campeonato, o time passou por algumas sequências consideráveis sem vencer: uma de quatro jogos e outra de dois, a mais recente. Essa, no entanto, como teve empates, foi emendada com triunfos em seu início e atualmente. Já são cinco jogos de invencibilidade.