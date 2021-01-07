Corinthians sofre gol no fim e empata com o Atlético-MG na ida da semifinal do Brasileirão sub-20

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, na Fazendinha, em São Paulo, Corinthians e Atlético-MG fizeram o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão sub-20 e o resultado foi um empate em 1 a 1, que acabou sendo um ótimo placar para os visitantes, que perdiam por 1 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando Wesley igualou. Já o gol do Timão foi marcado por Cauê, no início da primeira etapa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Primeiro tempo com domínio do Timãozinho

O Corinthians iniciou a partida comandando as ações ofensivas, logo aos três minutos, Lucas Pires trabalhou a bola pela esquerda, driblou dois jogadores e, ao cruzar, o zagueiro conseguiu desviar para escanteio. Na batida, Reginaldo tocou curto para Vitinho, que chutou direto para o gol, no entanto o goleiro Jean conseguiu fazer a defesa, espalmando para fora.

Poucos minutos depois, Lucas Pires novamente criou a jogada no meio-campo, pela esquerda, tocou para Vitinho, que lançou para a outra ponta, onde Julio cruzou à meia altura para Cauê, que tentou uma fez, mas na segunda pegou o rebote para balançar a rede do Atlético-MG e abrir o placar para os paulistas.

Melhor no jogo, o Corinthians chegou mais três vezes com perigo, mas não conseguiu ampliar a vantagem no marcador. O primeiro ataque do Galo aconteceu numa cobrança de falta aos 32 minutos, quando Guilherme Santos bateu falta e a bola explodiu no travessão. Foi a melhor chance dos visitantes.Jogo muda no segundo tempo e Atlético-MG não perdoa

Na volta do intervalo, o Galo retornou bem melhor e em 15 minutos teve duas chegadas perigosas ao gol de Guilherme Pezão, duas vezes com Guilherme Santos, o artilheiro da competição. Os dois técnicos fizeram mudanças para tentar alterar os rumos do jogo, mas somente o Atlético-MG viu resultado.

Aos 22 minutos, Wesley tentou marcar um gol olímpico e quase surpreendeu Guilherme Pezão. Pouco tempo depois, Guilherme Santos voltou a levar perigo em um chute colocado após saída errada da defesa do Corinthians, mas a bola foi para fora. Em seguida, no primeiro lance de perigo do Timão na segunda etapa, quase ampliou o placar com Alemão, em cabeio que raspou a trave.

Com os corintianos bem abaixo da crítica, o Atlético-MG se manteve no ataque e aos 35 minutos Pezão precisou trabalhar novamente, quando o atleticano Luiz Filipe fez grande jogada e chutou forte para a defesa do goleiro. O empate parecia cada vez mais próximo e ele veio aos 42, após lateral cobrado para área. A bola sobrou para Wesley bater colocado e marcar: 1 a 1 no placar.