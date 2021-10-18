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Corinthians só ganhou um dos últimos 10 clássicos contra rival em confrontos realizados no Morumbi

Timão foi batido pelo São Paulo por 5 vezes nesta série no estádio, onde acumulou ainda 4 empates e 1 triunfo; última vitória sobre oponente no local, no Brasileiro, ocorreu em 2010...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 08:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em um passado não muito distante, o Corinthians comemorou vários títulos e conquistou grandes feitos no Morumbi, mas o histórico recente do time em clássicos contra o São Paulo no estádio trazem uma recordação bem diferente das lembranças gloriosas obtidas no local. Nos últimos dez confrontos com o rival na casa tricolor, o Alvinegro só conseguiu ganhar uma única vez e ainda acumulou neste período cinco derrotas e quatro empates.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira como foram os últimos 15 jogos entre Timão e Tricolor no Morumbi
Timão e Tricolor voltam a se enfrentar no Cícero Pompeu de Toledo nesta segunda-feira, às 20h, pelo fechamento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual os visitantes tentarão quebrar esse jejum e conquistar um triunfo que no campo são-paulino não ocorre desde abril de 2017, quando bateu o adversário por 2 a 0 no jogo de ida das semifinais do Paulistão.
Nos últimos dez confrontos entre os rivais no Morumbi, o São Paulo marcou 13 gols e tomou apenas seis. No duelo anterior no local, os anfitriões ganharam por 2 a 1, em agosto do ano passado, também pelo Brasileirão. Na ocasião, a derrota foi doída para os visitantes porque o segundo gol dos donos da casa saiu nos acréscimos da etapa final, aos 46 minutos, com Brenner marcando.E a última vez que o Corinthians conseguiu superar o adversário em uma partida válida pela competição nacional foi em um clássico realizado há mais de uma década. Isso ocorreu em 7 de novembro de 2010, quando o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Elias e Dentinho em um jogo no qual o ataque corintiano contou então com a presença de Ronaldo Fenômeno.
SYLVINHO MINIMIZA PESO DE JEJUM NO MORUMBI
Na última sexta-feira, ao ser lembrado em entrevista coletiva de que o Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileirão, há 11 anos, o técnico Sylvinho minimizou o peso deste jejum e deu a entender que não pensa em usar essa estatística negativa para incentivar os seus comandados para o clássico desta segunda. Ele deixou claro que prefere focar nos números mais recentes relacionados ao adversário para buscar um triunfo sobre o rival.
- Quando a gente começa a olhar o material do adversário, tudo está em pauta, depois buscamos o que potencializa para o jogo. Algumas estatísticas não fazem parte deste momento e desprezamos. Se interessar, colocamos - afirmou Sylvinho, para depois enumerar os fatores que deverá analisar.
- Os números que interessam são os de campo, mapa de calor, onde a bola entra, transições, parte defensiva como faz, impedimentos, faltas e aí sim estudamos os números para estratégia de jogo. Nem sempre essas estatísticas a gente usa. Não entendemos ser tão significante - completou.
RETROSPECTO HISTÓRICO NO MORUMBI É FAVORÁVEL AO CORINTHIANS
Se por um lado o São Paulo vem sendo superior no histórico recente de clássicos com o Corinthians no Morumbi, o retrospecto geral deste confronto entre os clubes no estádio conta com uma considerável vantagem alvinegra.
Os dois times já se enfrentaram por 149 vezes no campo são-paulino, onde houve 50 vitórias corintianas, 40 triunfos dos anfitriões e 59 empates. Neste longo período, iniciado em 1962, o Timão marcou 169 gols e tomou 165 no local, cuja a sua inauguração aconteceu em 1960.
Confira os resultados dos últimos dez jogos entre os rivais no Morumbi:
5/11/2016 – São Paulo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão26/3/2017 – São Paulo 1 x 1 Corinthians – Paulistão16/4/2017 – São Paulo 0 x 2 Corinthians – Paulistão 24/9/2017 – São Paulo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão25/3/2018 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Paulistão 21/7/2018 – São Paulo 3 x 1 Corinthians – Brasileirão14/4/2019 – São Paulo 0 x 0 Corinthians – Paulistão 13/10/2019 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Brasileirão15/2/2020 – São Paulo 0 x 0 Corinthians – Paulistão30/8/2020 – São Paulo 2 x 1 Corinthians – Brasileirão

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