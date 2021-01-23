Corinthians segue preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino com treino técnico

Crédito: Rodrigo Coca

Na manhã de sábado, o Corinthians deu sequência aos treinamentos preparatórios para o confronto contra o Red Bull Bragantino, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, na Neo Química Arena.

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Vagner Mancini contou com a maioria do grupo para treinar em campo e comandou um trabalho técnico de passes em espaço reduzido. Otero (recuperado da Covid-19), Gabriel e Gil (retornaram de suspensão) participaram da atividade e estão à disposição do treinador para a partida contra o Massa Bruta.

VAI PEGAR LIBERTA? VEJA A SITUAÇÃO DO TIMÃO E SIMULE O BRASILEIRÃOOs atletas que iniciaram a última partida tiveram uma carga menor que os demais. No domingo, véspera da partida, a comissão técnica deve preparar uma atividade tática e com informações mais detalhadas sobre a partida.

O lateral-esquerdo Lucas Piton, que realizou uma cirurgia de hérnia, já trabalha no campo separadamente e sob supervisão de fisioterapeutas. Jemerson, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, está em tratamento no CEPROO. Ambos estão descartados para o duelo de segunda-feira (25).