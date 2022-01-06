Corinthians segue aguardando por Cavani, mas com cautela e sem pressa

O atacante uruguaio Edinson Cavani ainda não respondeu a proposta do Corinthians, que aguarda o retorno sem ansiedade. Não é segredo que o centroavante é o grande sonho corintiano para a temporada de 2022, mas enquanto o atleta estiver vinculado ao Manchester United, da Inglaterra, não haverá como o Timão contratar o jogador.

O atacante uruguaio Cavani é o nome que o Corinthians quer para ser o dono da camisa 9 Crédito: Divulgação/Manchester United

A expectativa da direção do Corinthians está justamente em uma possibilidade de rescisão contratual de Cavani com a equipe inglesa, que não tende a ser facilitada pelo United, principalmente após o técnico da equipe Ralf Rangnick ter declarado publicamente o desejo de seguir contando com o atacante até, pelo menos, o fim do contrato do uruguaio com os Red Davils, no dia 30 de junho.

Cavani já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, mas estaria autorizado para entrar em campo por um possível novo clube apenas no segundo semestre. Caso o acerto entre o jogador e o Corinthians aconteça para após o fim do contrato do atleta com o Manchester United, ele ficará disponível apenas na fase oitavas de final da Libertadores.

Além de Cavani, outro atacante uruguaio está no radar do Timão, Luis Suárez. Por sua vez, diferentemente do compatriota, Suárez, que também está em fase final de contrato, mas com o Atlético de Madrid, da Espanha, não mostrou empolgação por atuar no futebol sul-americano. Diego Costa, que está no Atlético-MG, também é uma opção, mas, assim como Cavani e Suárez, só em caso de ruptura de contrato com o Galo.