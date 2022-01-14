Corinthians se reencontra com atacante que provocou o clube na estreia da Copinha

A vingança é um prato que se come... no caso do Corinthians a resposta pode ser: duas vezes. Isso porque o clube pode novamente responder em campo uma provocação feita pelo atacante Bismarck, do Resende, equipe do Rio de Janeiro, com quem o Timãozinho estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O ocorrido aconteceu no dia 4 de janeiro de 2022, o clube do Parque São Jorge enfrentava os cariocas pela primeira rodada do grupo 15 da Copinha, em São José dos Campos, e vencia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o garoto Caio invadiu a área pelo lado direito e foi derrubado pelo lateral corintiano Reginaldo. Pênalti cobrado e convertido pelo atacante Bismarck a favor do Resende.

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Na comemoração, o centroavante provocou a Fiel Torcida levando as mãos nos ouvidos, passando a mensagem de que queria ouvir a manifestação dos torcedores, que ficaram bastante irritados com a atitude do adversário.

Mas a resposta do Corinthians veio em campo e naquela mesma partida, exatamente quatro minutos depois, quando Guilherme Biro achou Matheus Araújo na entrada da área, pelo lado esquerdo, e o meia bateu no canto direito do goleiro Pedro para fazer o 2 a 1 para o Timão.

Agora, as duas equipes vão se reencontrar na Copinha, nesta sexta-feira (14), às 21h45, pela terceira fase da competição, oportunidade dos corintianos novamente 'calarem a boca' de Bismarck.

É bem verdade que, por meios das redes sociais, o jogador da equipe carioca foi às redes sociais no mesmo dia da provocação, se justificando e se desculpando com a seguinte afirmação:

- Isso é coisa do futebol, me vaiaram na hora do pênalti, eu fiz o gol e fui até a torcida, não no intuito de provocar, pois isso faz parte do futebol. Parabéns ao Corinthians pela vitória e perdão a torcida caso tenha ofendido alguém. Nunca foi a intenção, apenas respondi a provocação com a mesma. Coisas da bola! - escreveu.

Ainda assim, para o torcedor corintiano o gostinho de novamente responder o provocador sempre será especial.

Bismarck não voltou a marcar gols desde o anotado na estreia, diante do Timão. Artilheiro da equipe sub-20 na temporada passada, o atacante iniciou a Copa SP como um dos jogadores a ser observados do clube carioca, mas perdeu a sua titularidade contra o Leão do Pici, na partida anterior, entrando apenas no intervalo.

Classificado em segundo lugar no grupo 15, o Resende vem de uma classificação nos pênaltis na fase anterior, após empate em 1 a 1 contra o Fortaleza. Herói do jogo em questão, o goleiro Pedro não jogará mais pelo Gigante do Vale porque foi negociado com o Portimoniense, de Portugal. Sales deverá ser o titular.

Já o Corinthians tem 100% de aproveitamento na Copinha até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos. Na fase anterior, o Timãozinho goleou o Ituano por 5 a 0.