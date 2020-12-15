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Corinthians se reapresenta para treinar e Cantillo inicia tratamento

Timão retomou as atividades após folga na última segunda-feira e começou a se preparar para enfrentar o Goiás. Colombiano tem dores na coxa e será avaliado nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 14:17

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:17

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava, após vencer o clássico contra o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O retorno aos treinamentos para uma semana "cheia" para trabalhar, se deu um dia após o elenco receber folga.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Segue o tabu! Veja os jogos da sequência invicta do Corinthians em Majestosos na Neo Química Arena
Enquanto os atletas que iniciaram a partida se dedicaram à recuperação física, a outra parte do grupo foi submetida a um treinamento físico e depois técnico, sob o comando de Vagner Mancini. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são do clube.
O meio-campista Cantillo, que deixou a partida com dores na coxa, iniciou tratamento de fisioterapia e passará por avaliações mais detalhadas nos próximos dias. Ele é a única dúvida para o próximo jogo por conta de problemas físicos. Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan se recuperam de cirurgia no joelho e só retornam em meados de 2021.
Quem está novamente à disposição de Vagner Mancini é Jô, que cumpriu suspensão contra o São Paulo após levar o cartão vermelho direto diante do Fortaleza na rodada anterior. Mesmo com muitos jogadores pendurados com dois amarelos, não houve punição no clássico e depois de cinco partidas seguidas com suspensões, não haverá esse tipo de problema na 26ª rodada.
O próximo compromisso do Timão será na próxima segunda-feira, contra o Goiás, às 20h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Alvinegro ocupa a nona posição na tabela de classificação com 33 pontos.

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