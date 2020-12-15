Corinthians se reapresenta para treinar e Cantillo inicia tratamento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava, após vencer o clássico contra o São Paulo, por 1 a 0, no último domingo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O retorno aos treinamentos para uma semana "cheia" para trabalhar, se deu um dia após o elenco receber folga.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Enquanto os atletas que iniciaram a partida se dedicaram à recuperação física, a outra parte do grupo foi submetida a um treinamento físico e depois técnico, sob o comando de Vagner Mancini. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são do clube.

O meio-campista Cantillo, que deixou a partida com dores na coxa, iniciou tratamento de fisioterapia e passará por avaliações mais detalhadas nos próximos dias. Ele é a única dúvida para o próximo jogo por conta de problemas físicos. Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan se recuperam de cirurgia no joelho e só retornam em meados de 2021.

Quem está novamente à disposição de Vagner Mancini é Jô, que cumpriu suspensão contra o São Paulo após levar o cartão vermelho direto diante do Fortaleza na rodada anterior. Mesmo com muitos jogadores pendurados com dois amarelos, não houve punição no clássico e depois de cinco partidas seguidas com suspensões, não haverá esse tipo de problema na 26ª rodada.