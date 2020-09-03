Corinthians se reapresenta e já inicia preparação para pegar o Botafogo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a vitória sobre o Goiás, na última quarta-feira, em Goiânia, o Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu início à preparação para a partida diante do Botafogo, que acontece no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão-2020.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo em Goiânia realizaram apenas um trabalho de recuperação física. Os demais jogadores foram a campo e participaram de um treinamento técnico-tático em campo reduzido comandados pelo técnico Tiago Nunes. Vale lembrar que devido ao protocolo de retomada do futebol, a imprensa não pode acompanhar os treinos in loco.

Em relação ao jogo diante do São Paulo, no último domingo, o treinador corintiano promoveu quatro mudanças no time titular para enfrentar e vencer o Goiás por 2 a 1. Saíram: Sidcley, Éderson, Luan e Léo Natel. Entraram: Lucas Piton, Camacho, Araos e Gustavo Silva. Diante da maratona de jogos na competição, não estão descartadas mais mudanças para a próxima partida