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Corinthians se reapresenta e já inicia preparação para pegar o Botafogo

Atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Goiás fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo com o técnico Tiago Nunes...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 13:48
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após a vitória sobre o Goiás, na última quarta-feira, em Goiânia, o Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu início à preparação para a partida diante do Botafogo, que acontece no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão-2020.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo em Goiânia realizaram apenas um trabalho de recuperação física. Os demais jogadores foram a campo e participaram de um treinamento técnico-tático em campo reduzido comandados pelo técnico Tiago Nunes. Vale lembrar que devido ao protocolo de retomada do futebol, a imprensa não pode acompanhar os treinos in loco.
Em relação ao jogo diante do São Paulo, no último domingo, o treinador corintiano promoveu quatro mudanças no time titular para enfrentar e vencer o Goiás por 2 a 1. Saíram: Sidcley, Éderson, Luan e Léo Natel. Entraram: Lucas Piton, Camacho, Araos e Gustavo Silva. Diante da maratona de jogos na competição, não estão descartadas mais mudanças para a próxima partida
Antes de enfrentar o Botafogo, o Alvinegro tem apenas mais um dia de preparação. Na tarde desta sexta-feira, o Timão realiza o último treino antes da partida, válida pelo campeonato nacional. O Corinthians ocupa a nona posição na tabela de classificação e soma oito pontos em seis duelos até aqui.

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