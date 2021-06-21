Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sport

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate sem gols diante do Bahia e deu início à preparação para o próximo compromisso válido pelo Brasileirão. Nesta quinta, às 19h, o Timão recebe o Sport, na Neo Química Arena, pela sexta rodada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, o elenco participou de um circuito de movimentação e passes.

Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho organizou uma atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Na última parte do treinamento, os jogadores foram separados por posições: em uma metade do campo, zagueiros e laterais fizeram um trabalho específico para a linha de quatro; enquanto do outro lado, meio-campistas e atacantes tiveram um treino de cruzamentos e finalizações contra os goleiros.Alguns atletas ainda fizeram complementos de rebatidas, chutes a gol e cruzamentos com a ajuda do auxiliar técnico Doriva.

Segundo as fotos disponibilizadas pelo Timão, os recém-integrados Matheus Alexandre e Thiaguinho seguem treinando com o elenco, esperando por uma oportunidade na lista de relacionados para os jogos. Léo Santos, que na última semana foi "emprestado" ao sub-23, também trabalhou com o grupo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.