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Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra a Portuguesa-RJ

Timão enfrenta a Lusa carioca na quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:33
Na tarde desta segunda-feira, um dia após vencer o Red Bull Bragantino no Brasileirão, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ.> GALERIA: Renato Augusto decide contra o Bragantino; veja notas do Timão
Como de praxe nos treinos pós-jogo, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Massa Bruta ficaram na parte interna do CT, fazendo regenerativo.
Os demais jogadores fizeram o aquecimento seguido por uma atividade de posse de bola em espaço reduzido comandado pelo técnico Vítor Pereira. Houve ainda um treino de posicionamento tático de olho no próximo duelo.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão
Após o final do treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado para trabalhos complementares de cobranças de pênalti.
Sete atletas das categorias de base do clube alvinegro completaram o treino: os zagueiros Murillo e Robert Renan; o lateral-direito Léo Mana; os meio-campistas Biro e Matheus Araújo; e os atacantes Felipe e Wesley.
O elenco do Timão volta ao CT Joaquim Grava na tarde de terça-feira, véspera do confronto contra a Portuguesa-RJ, que acontece às 21h30, na Neo Química Arena. No jogo de ida, disputado no Estádio do Café, em Londrina, as equipes empataram por 1 a 1. Jô foi o autor do gol corintiano na noite.
Crédito: AtletasdoTimãodurantetreinamento(Foto:FelipeSzpak/AgênciaCorinthians

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