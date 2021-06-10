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Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o Dérbi de sábado

Após a eliminação da Copa do Brasil, técnico Sylvinho promoveu treino de posse de bola, passes e marcação pressão em campo reduzido, de olho no clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 18:42
Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o primeiro treino preparatório para mais um Dérbi. Neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, o Timão visita o Palmeiras, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Será o quarto clássico entre os rivais em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira, no empate em 0 a 0 diante do Atlético-GO, partida que marcou a eliminação corintiana da Copa do Brasil, permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde participaram do aquecimento com a equipe de preparação física.
Na sequência, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de posse de bola, passes e marcação pressão em campo reduzido. Os goleiros fizeram um treino específico com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Corinthians terá mais uma sessão de treinamento antes do clássico contra o Palmeiras na tarde desta sexta-feira, quando o elenco já deve se concentrar para o Dérbi. Em duas rodadas do Brasileirão até aqui, os rivais paulistas têm o mesmo retrospecto na competição nacional, com uma vitória e uma derrota.

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