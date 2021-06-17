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futebol

Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Bahia

Técnico Sylvinho promoveu trabalho técnico em campo reduzido e também finalizações com os atletas. Léo Natel iniciou tratamento para a luxação no ombro esquerdo...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:21
Crédito: Felipe Szpak
Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a preparação para encarar o Bahia, pelo Brasileirão. A partida acontece no próximo domingo, às 16h, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada da competição nacional. Léo Natel iniciou tratamento para luxação no ombro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino, na última quarta, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 1 para o aquecimento.
Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho comandou um treino técnico em campo reduzido. Por fim, houve um treinamento de passes, cruzamentos e finalizações a gol.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O atacante Léo Natel, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo no jogo da última quarta-feira, deu início ao tratamento com o departamento médico. Ele se machucou sozinho, com apenas cinco minutos após ter entrado em campo no lugar de Luan, no segundo tempo, e precisou ser substituído por Ramiro.
Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians faz o segundo treino de olho no duelo diante do Bahia. Já no sábado, na parte da manhã, o elenco finaliza a preparação antes da viagem para Salvador, no mesmo dia, à tarde.

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