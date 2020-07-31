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Corinthians se reapresenta e inicia preparação para a semi do Paulistão

Everaldo e Cantillo, que não foram relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino, treinaram com bola nesta sexta-feira e podem ser opção contra o Mirassol, no domingo...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:40

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 18:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians treinou nesta sexta-feira, após vencer o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na noite da última quinta-feira. De olho na semifinal do Campeonato Paulista, que acontecerá no domingo, contra o Mirassol, às 16h, na Arena, o técnico Tiago Nunes comandou a primeira atividade já pensando no confronto.Ainda sem os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quinta, o treinador organizou um trabalho técnico para aprimorar fundamentos, como passes em espaço reduzido, finalizações, cruzamentos, entre outros. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de segurança para a retomada do futebol paulista.
No sábado, a comissão técnica comandará o primeiro e único treinamento com a maioria do elenco à disposição. Nesta sexta-feira, Cantillo e Everaldo, que não foram relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino, treinaram com bola em campo e podem ser opção para Tiago Nunes no domingo. A ausência do atacante se deu pois ele sentiu dores no joelho esquerdo e a do meio-campista foi devido à necessidade de mais tempo de recondicionamento.
O atacante Boselli, que sofreu uma fratura na face e passou por cirurgia no início desta semana, segue em recuperação em sua residência. Há a possibilidade de o argentino voltar a trabalhar fisicamente na próxima semana, mas ele deve ficar fora das finais caso o Timão consiga a vaga.
Seguindo recomendação do protocolo da Federação Paulista de Futebol, o elenco alvinegro segue hospedado no hotel Gildásio Matos Miranda, localizado no Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Mirassol, neste domingo, às 16h, na Arena, em uma das semifinais do Paulistão-2020. O confronto será decidido em jogo único, ou seja, em caso de empate, haverá pênaltis.

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