Corinthians se reapresenta e inicia preparação para a semi do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou nesta sexta-feira, após vencer o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na noite da última quinta-feira. De olho na semifinal do Campeonato Paulista, que acontecerá no domingo, contra o Mirassol, às 16h, na Arena, o técnico Tiago Nunes comandou a primeira atividade já pensando no confronto.Ainda sem os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quinta, o treinador organizou um trabalho técnico para aprimorar fundamentos, como passes em espaço reduzido, finalizações, cruzamentos, entre outros. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de segurança para a retomada do futebol paulista.

No sábado, a comissão técnica comandará o primeiro e único treinamento com a maioria do elenco à disposição. Nesta sexta-feira, Cantillo e Everaldo, que não foram relacionados para enfrentar o Red Bull Bragantino, treinaram com bola em campo e podem ser opção para Tiago Nunes no domingo. A ausência do atacante se deu pois ele sentiu dores no joelho esquerdo e a do meio-campista foi devido à necessidade de mais tempo de recondicionamento.

O atacante Boselli, que sofreu uma fratura na face e passou por cirurgia no início desta semana, segue em recuperação em sua residência. Há a possibilidade de o argentino voltar a trabalhar fisicamente na próxima semana, mas ele deve ficar fora das finais caso o Timão consiga a vaga.