Corinthians se reapresenta com retorno de Roni e início de transição de Lucas Piton

Na reapresentação desta terça-feira (2), após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, o Corinthians teve a presença do meia Roni, que concluiu o período de transição após se recuperar de uma entorse ligamentar no joelho direito, sofrido no último dia 12 de setembro, no empate em 1 a 1 contra o Atllético-GO, em Goiânia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o lateral-esquerdo Lucas Piton, que ficou de fora do duelo contra a Chape por conta de um desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda, iniciou a sua transição e se condicionará fisicamente para ficar à disposição do técnico Sylvinho para o próximo compromisso corintiano, no sábado (6), às 17h, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.