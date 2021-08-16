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futebol

Corinthians se reapresenta com coletivo e participação de aspirantes

Cinco jogadores da equipe sub-23 do Timão participaram do treino desta segunda-feira (16). Titulares contra o Ceará fizeram apenas atividade regenerativa...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 14:03

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após vencer o Ceará por 3 a 1, no último domingo (15), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16), no CT Joaquim Grava.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs titulares na vitória contra o Vozão fizeram apenas um trabalho regenerativo, na parte interna do Centro de Treinamentos, já os demais participaram de um coletivo comandado pelo técnico Sylvinho.
Para completar os times, a comissão técnica contou com o reforço de cinco jogadores da equipe sub-23: o zagueiro Léo Paraíso, o lateral-esquerdo William, o volante Emerson, o meia Matheus Mello e o atacante Hugo Borges.
O meia Gustavo Mantuan foi a principal baixa, pois foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento. O atleta estava em fase final de transição física, por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida em outubro do ano passado.
O próximo compromisso do Timão será no domingo (22), às 16h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão.

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