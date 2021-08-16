Corinthians se reapresenta com coletivo e participação de aspirantes

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após vencer o Ceará por 3 a 1, no último domingo (15), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16), no CT Joaquim Grava.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs titulares na vitória contra o Vozão fizeram apenas um trabalho regenerativo, na parte interna do Centro de Treinamentos, já os demais participaram de um coletivo comandado pelo técnico Sylvinho.

Para completar os times, a comissão técnica contou com o reforço de cinco jogadores da equipe sub-23: o zagueiro Léo Paraíso, o lateral-esquerdo William, o volante Emerson, o meia Matheus Mello e o atacante Hugo Borges.

O meia Gustavo Mantuan foi a principal baixa, pois foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento. O atleta estava em fase final de transição física, por conta de uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida em outubro do ano passado.