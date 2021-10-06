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Corinthians se reapresenta após vitória e inicia preparação para pegar o Sport

Atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Elenco viaja para Recife na tarde desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 18:28

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, após vencer por 3 a 1 o Bahia, na noite da última terça, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo já deu início na preparação para enfrentar o Sport, no próximo sábado, na Arena Pernambuco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do centro de treinamento. Os demais foram ao Campo 3 para aquecimento com o preparador físico Flávio de Oliveira.
Na sequência, no Campo 4, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de rondo e um trabalho de posse de bola. Para finalizar o treinamento do dia, a comissão técnica comandou trabalho de nove contra nove em campo reduzido.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta quinta-feira, no período da manhã, o elenco faz o penúltimo treino preparatório para enfrentar o Sport, no sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada da competição. Fica a expectativa para a presença de Willian, que sentiu um incômodo muscular contra o Bahia.
Após a atividade, o Alvinegro viaja a Recife, onde fará, nesta sexta-feira, o último trabalho antes do confronto contra a equipe pernambucana.

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