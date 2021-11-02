Corinthians se reapresenta após vitória e inicia preparação para encarar o Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória por 1 a 0 diante da Chapecoense e iniciou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 17h, novamente na Neo Química Arena, com promessa de casa cheia, o Timão recebe o Fortaleza, em partida da 30ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ficaram na parte interna do CT sob os cuidados da equipe de fisioterapia para um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao Campo 1, onde realizaram o aquecimento.

Depois, o técnico Sylvinho levou o grupo ao Campo 2, onde promoveu uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, ele separou os atletas em quatro times e preparou minijogos com pequenos gols como alvo.

Os goleiros permaneceram o tempo todo no Campo 1 em trabalho específico com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Cássio, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra a Chape, retornará ao time titular de Sylvinho, enquanto Matheus Donelli volta para o banco de reservas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.