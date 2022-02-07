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Corinthians se reapresenta após vitória contra o Ituano e inicia preparação para pegar o Mirassol

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Itu fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco do Timão...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:36
Na tarde de segunda-feira (7), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. A equipe iniciou a preparação para o duelo contra o Mirassol, quinta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado
Como de praxe neste começo de temporada, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Os demais jogadores foram ao gramado, onde participaram de um treinamento de posse de bola. Na última parte da atividade do dia, Fernando Lázaro, técnico interino do Corinthians, comandou um coletivo em campo reduzido com os jogadores.
Na terça-feira (8), no período da manhã, o elenco retoma as atividades e segue a preparação para o duelo da 5ª rodada do Paulistão, diante do Mirassol.
Crédito: Willianemaçãonotreinodesegunda-feiradoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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