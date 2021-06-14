Corinthians se reapresenta após o Dérbi e inicia preparação para pegar o Red Bull Bragantino

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após um dia de descanso, o Corinthians se reapresentou, no CT Joaquim Grava, na manhã desta segunda-feira (14) e deu início à preparação para o duelo diante do Red Bull Bragantino. O Timão recebe a equipe do interior paulista nesta quarta, às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 1 a 1 diante do Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já os demais jogadores foram ao Campo 1 para o aquecimento, que contou com exercícios de velocidade e passes.

Em seguida, o elenco foi dividido: os laterais e zagueiros foram ao Campo 2 para um treinamento específico de defesa comandado pelo técnico Sylvinho, enquanto os meio-campistas e atacantes permaneceram no Campo 1 para uma atividade de movimentação, passes, cruzamentos e finalizações, sob a supervisão do auxiliar Doriva.Depois, o treinador corintiano preparou um trabalho técnico em campo reduzido. Separados em duas equipes, os atletas não podiam dar mais do que dois toques na bola. Por fim, Sylvinho organizou um treinamento de bolas paradas defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.