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Corinthians se reapresenta após o Dérbi e inicia preparação para pegar o Red Bull Bragantino

Depois de dar um descanso ao elenco no domingo, Sylvinho preparou treinos específicos para os setores de defesa e ataque, e fez um trabalho técnico em campo reduzido...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após um dia de descanso, o Corinthians se reapresentou, no CT Joaquim Grava, na manhã desta segunda-feira (14) e deu início à preparação para o duelo diante do Red Bull Bragantino. O Timão recebe a equipe do interior paulista nesta quarta, às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 1 a 1 diante do Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já os demais jogadores foram ao Campo 1 para o aquecimento, que contou com exercícios de velocidade e passes.
Em seguida, o elenco foi dividido: os laterais e zagueiros foram ao Campo 2 para um treinamento específico de defesa comandado pelo técnico Sylvinho, enquanto os meio-campistas e atacantes permaneceram no Campo 1 para uma atividade de movimentação, passes, cruzamentos e finalizações, sob a supervisão do auxiliar Doriva.Depois, o treinador corintiano preparou um trabalho técnico em campo reduzido. Separados em duas equipes, os atletas não podiam dar mais do que dois toques na bola. Por fim, Sylvinho organizou um treinamento de bolas paradas defensivas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Nesta terça-feira, no período da tarde, o Corinthians faz seu último treino de olho na partida diante do Red Bull Bragantino. Até aqui, o Timão fez três jogos no Brasileirão e conquistou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, ocupando a décima posição na tabela de classificação.

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