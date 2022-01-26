Corinthians se reapresenta após empate e inicia a preparação para encarar o Santo André no Paulistão

Um dia após empatar sem gols contra a Ferroviária, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde de quarta-feira (26) no CT Joaquim Grava, onde a equipe iniciou a preparação para o jogo diante do Santo André, válido pela segunda rodada do Paulistão.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores na estreia do Timão

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a Ferrinha realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao campo, onde, após o aquecimento, participaram de um coletivo em campo reduzido organizado pelo técnico Sylvinho.

Na quinta-feira (27), no período da manhã, o elenco do Timão dá sequência na preparação para o duelo diante do Santo André, no ABC.

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Com um ponto no Grupo A do Paulistão, que ainda conta com Guarani, Inter de Limeira e Água Santa, o Corinthians vai até o Estádio Bruno José Daniel no domingo (30), às 18h30, em busca da sua primeira vitória na temporada.