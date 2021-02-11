Corinthians se reapresenta após empate contra o Furacão e já pensa no Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Menos de 24 horas após empatar em 3 a 3 contra o Athletico-PR, em casa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (11), no CT Joaquim Grava.

Os titulares contra o Furacão fizeram uma atividade de recuperação física na parte interna do Centro de Treinamentos, enquanto o restante do grupo, comandados pelo técnico Vagner Mancini, realizaram um treino de enfrentamento um a um, além de uma trabalho técnico em espaço reduzido.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão já volta a campo neste domingo (14), às 16h, quando encara o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, pela 36ª rodada da competição, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O time de Parque São Jorge briga por uma vaga na pré-Libertadores. A equipe é a oitava colocada do Brasileirão, com 49 pontos, e ficaria com o último espaço na fase prévia da competição continental, caso Grêmio e Palmeiras, atuais sexto e sétimo colocado, e que fazem a final da Copa do Brasil, que abre a classificação para mais um time via Brasileirão – o Alviverde, além de ser finalista do torneio nacional é o atual campeão da Libertadores e, portanto, tem vaga assegurada na próxima edição do campeonato.

Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Santos, Ceará e Atlétco-GO são os adversários diretos do Corinthians na briga pela competição sul-americana.