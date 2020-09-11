Corinthians se reapresenta após derrota no Dérbi; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians voltou aos treinamentos nesta sexta-feira após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Na atividade de hoje, apenas quem não jogou ou atuou menos de 45 minutos no Dérbi foram para o campo e realizaram um treinamento em campo reduzido. Os titulares realizaram trabalho regenerativo.

O Corinthians tem problemas para encarar o Fluminense, às 16h, no próximo domingo (13), no Maracanã. Fagner e Danilo Avelar, expulsos contra o Palmeiras, são desfalques.

O pressionado Tiago Nunes deve escalar Bruno Méndez e Michel Macedo. Uma provável escalação tem: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo; Gustavo Mosquito, Ramiro e Otero; Jô.