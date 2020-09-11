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futebol

Corinthians se reapresenta após derrota no Dérbi; veja provável time

Comandados de Tiago Nunes farão apenas mais um treino antes da viagem ao Rio para enfrentar o Fluminense. Titulares fizeram regenerativo e os reservas foram para o campo
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Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 13:53
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians voltou aos treinamentos nesta sexta-feira após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena.
Na atividade de hoje, apenas quem não jogou ou atuou menos de 45 minutos no Dérbi foram para o campo e realizaram um treinamento em campo reduzido. Os titulares realizaram trabalho regenerativo.
O Corinthians tem problemas para encarar o Fluminense, às 16h, no próximo domingo (13), no Maracanã. Fagner e Danilo Avelar, expulsos contra o Palmeiras, são desfalques.
O pressionado Tiago Nunes deve escalar Bruno Méndez e Michel Macedo. Uma provável escalação tem: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo; Gustavo Mosquito, Ramiro e Otero; Jô.
O Alvinegro fará o último treino antes do jogo diante do Fluminense na manhã deste sábado (12). À tarde, o elenco viaja ao Rio de Janeiro, palco da partida.

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