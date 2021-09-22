Corinthians se posiciona sobre ataques a Gabriel nas redes sociais

O Corinthians emitiu uma nota no site oficial se posicionando em relação aos ataques que o volante Gabriel sofreu nas redes sociais. Na última terça-feira (21), o perfil do jogador no Instagram foi invadido por hackers e transformado em memorial, conta destinada a pessoas que faleceram.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo comunicado feito pelo Timão, há um alerta sobre a negligência quanto os cuidados emocionais, pontuando o agravante do ocorrido ser durante o mês de setembro, destacado por conta do "Setembro Amarelo", com campanhas destinadas à atenção sobre a saúde mental.
Confira a nota do Corinthians na íntegra:
"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente a invasão hacker da conta do atleta Gabriel Girotto em rede social. Infelizmente, violências virtuais semelhantes a essa se tornaram frequentes no ambiente do futebol.
Num ano em que muito se falou nas mídias sobre os abalos psicológicos na carreira dos esportistas olímpicos, ainda é raro ver empatia com quem participa do futebol profissional. Tudo isso se torna ainda mais desagradável por ocorrer durante a campanha do Setembro Amarelo, que alerta sobre cuidados e atenção com a saúde mental.
O clube espera que a invasão seja apurada, que os responsáveis sejam punidos e que haja uma reflexão da sociedade no sentido de repudiar desse tipo de comportamento, bem como um empenho maior das plataformas em coibir os perpetradores desse tipo de prática.
Ao atleta Gabriel, nossa solidariedade e nosso respeito sempre"