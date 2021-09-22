Corinthians se posiciona sobre ataques a Gabriel nas redes sociais

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians emitiu uma nota no site oficial se posicionando em relação aos ataques que o volante Gabriel sofreu nas redes sociais. Na última terça-feira (21), o perfil do jogador no Instagram foi invadido por hackers e transformado em memorial, conta destinada a pessoas que faleceram.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo comunicado feito pelo Timão, há um alerta sobre a negligência quanto os cuidados emocionais, pontuando o agravante do ocorrido ser durante o mês de setembro, destacado por conta do "Setembro Amarelo", com campanhas destinadas à atenção sobre a saúde mental.

Confira a nota do Corinthians na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente a invasão hacker da conta do atleta Gabriel Girotto em rede social. Infelizmente, violências virtuais semelhantes a essa se tornaram frequentes no ambiente do futebol.

Num ano em que muito se falou nas mídias sobre os abalos psicológicos na carreira dos esportistas olímpicos, ainda é raro ver empatia com quem participa do futebol profissional. Tudo isso se torna ainda mais desagradável por ocorrer durante a campanha do Setembro Amarelo, que alerta sobre cuidados e atenção com a saúde mental.

O clube espera que a invasão seja apurada, que os responsáveis sejam punidos e que haja uma reflexão da sociedade no sentido de repudiar desse tipo de comportamento, bem como um empenho maior das plataformas em coibir os perpetradores desse tipo de prática.