Corinthians se posiciona após dia de manifestações no país: 'Ganhar ou perder, mas sempre com democracia'

Crédito: Bruno Teixeira/Agência Corinthians

O Corinthians enfrenta o Juventude nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão-2021, mas antes da partida o clube utilizou suas redes sociais para se posicionar a favor da democracia após dia de manifestações pelo país.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Neste 7 de setembro, data de "aniversário" de 199 anos da Independência do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em alguns lugares do país como Brasília Rio de Janeiro e São Paulo com reivindicações consideradas antidemocráticas, inclusive com participação da autoridade.

Resgatando seu passado combativo em relação à causas sociais, o Corinthians utilizou suas redes sociais para se manifestar a favor de um Brasil democrático, em alusão ao que aconteceu durante o dia. O clube postou a seguinte frase:

- Ganhar ou perder, mas sempre com democracia.