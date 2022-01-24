Corinthians se posiciona a respeito de ameaças de agressão feitas por Rodrigo Varanda à sua ex-namorada

Um dos principais nomes do Sub-20 do Corinthians e destaque na Copinha, o atacante Rodrigo Varanda está no centro de mais uma polêmica. Na noite de domingo (23), a ex-namorada do atleta, Amanda Romano, publicou prints de conversas com o atleta em que é xingada e sofre ameaças.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Amanda e Rodrigo possuem um filho de menos de um ano de idade, e nas mensagens postadas nas redes sociais dela, é possível ler xingamentos e ameaças feitas por Rodrigo Varanda: "Torce para um dia eu não te ver porque se eu te ver, você vai tomar um pau, sua p***"

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi questionado a respeito do atleta Rodrigo Varanda, que está em férias depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Tão logo ele retorne, o clube, por meio de seu Departamento de Formação de Atletas, encaminhará as providências que lhe cabem como formador do esportista e, acima de tudo, do jovem cidadão."

Essa não é a primeira polêmica na qual Varanda está envolvido. Durante a última temporada, situações como um registro sem máscara em uma quadra de futebol nas proximidades do local onde a filha do atacante reside, no auge da segunda onde da Covid-19 no Brasil, discussão com torcedores nas redes sociais e até exposição excessiva nas redes, mesmo em dias que o Corinthians não ia bem em campo, irritaram a diretoria do Alvinegro.