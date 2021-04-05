Corinthians retorna de folga e inicia mais uma semana de indefinições

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ainda com a suspensão das atividades esportivas no estado de São Paulo por conta da fase emergencial decretada pelo governo João Doria, em virtude do agravamento da pandemia de coronavírus, o Corinthians volta a treinar na tarde desta segunda-feira, mas segue sem saber quando jogará novamente, já que o Campeonato Paulista permanece sem data para ser retomado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O elenco ganhou folga da comissão técnica no domingo de Páscoa, após encerrar uma semana "cheia" com treinos. Vagner Mancini pôde trabalhar com o grupo e não teve partidas no caminho desde a vitória nos pênaltis sobre o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil, no dia 26 de março.

Até o momento, a fase emergencial no estado de São Paulo terminará no dia 11 de abril, próximo domingo, mas não está descartada uma nova prorrogação do período. Sendo assim, o retorno dos jogos do Campeonato Paulista ainda é uma incógnita, embora dirigentes permaneçam buscando alternativas.

Enquanto isso, o Timão deve iniciar uma nova semana cheia com treinamentos, o que pode ajudar no desenvolvimento da equipe de Vagner Mancini, que tem sido alvo de críticas apesar da sequência de nove jogos sem derrota e de quase dois meses de invencibilidade, somando as temporadas 2020 e 2021.