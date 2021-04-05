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futebol

Corinthians retorna de folga e inicia mais uma semana de indefinições

Timão treina na tarde desta segunda-feira após descanso no último domingo. Ainda sem data para retorno dos jogos do Paulistão, elenco deve outro período só com treinos...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 14:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Ainda com a suspensão das atividades esportivas no estado de São Paulo por conta da fase emergencial decretada pelo governo João Doria, em virtude do agravamento da pandemia de coronavírus, o Corinthians volta a treinar na tarde desta segunda-feira, mas segue sem saber quando jogará novamente, já que o Campeonato Paulista permanece sem data para ser retomado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 25 casos de atletas que aprontaram na quarentena
O elenco ganhou folga da comissão técnica no domingo de Páscoa, após encerrar uma semana "cheia" com treinos. Vagner Mancini pôde trabalhar com o grupo e não teve partidas no caminho desde a vitória nos pênaltis sobre o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil, no dia 26 de março.
Até o momento, a fase emergencial no estado de São Paulo terminará no dia 11 de abril, próximo domingo, mas não está descartada uma nova prorrogação do período. Sendo assim, o retorno dos jogos do Campeonato Paulista ainda é uma incógnita, embora dirigentes permaneçam buscando alternativas.
Enquanto isso, o Timão deve iniciar uma nova semana cheia com treinamentos, o que pode ajudar no desenvolvimento da equipe de Vagner Mancini, que tem sido alvo de críticas apesar da sequência de nove jogos sem derrota e de quase dois meses de invencibilidade, somando as temporadas 2020 e 2021.
Atualmente, o Corinthians tem apenas três jogadores no Departamento Médico do clube: Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan. Os três se recuperam de cirurgia no joelho. Ainda assim, o clube tem usado essa pausa para recuperar o condicionamento físico de outros atletas do elenco.

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